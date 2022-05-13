قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الصحفية شيرين أبو عاقلة قُتلت بدم بارد برصاص إسرائيلي، وهي بطلة ضحت بحياتها دفاعًا عن شعبها وكان صوتهًا صوتًا صادقًا ووطنيًا.

وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن «شيرين أبو عاقلة واحدة في صف طويل من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يسقطون برصاصات العدو الصهيوني».

وتابع: «عندما نتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني يقولون أين هي الحقوق، وهذا العالم عالم كذاب يرون الدماء تسيل في القدس ورام الله وأي مكان في الأرض الطاهرة فلسطين ولا يتحركون لكنهم ينتفضون من أجل أوكرانيا ويقدمون مختلف الدعم لأن الأمر هنا مرتبط بحق روسيا وليس بأوكرانيا».

واستكمل: «من حقنا أن نسأل هذا العالم الجنبان الغبي إلى متى ستهيلون التراب على حقوق الشعب الفلسطيني؟ تتدخلون في حياتنا الخاصة حتى في قوانينا وأدياننا.. يا سيد بايدن يا هيلاري كلينتون ماذا تريدون من أمة العرب، وشعب فلسطين الذي يقتل وتدنس مقدساته ولا نسمع لكم صوتا، نسائنا يداس عليهم بالأحذية ولا نسمع لكم صوتا، ندرك جيدًا أنكم تريدون محونا، ورغم عملاء الزيف الذين يسيرون بيننا ويشككون في كل شيء فإننا على يقين أننا سننتصر، ودماء محمد الدرة وشيرين ستبقى في رقابكم، والله سنبقى وستعود فلسطين من البحر إلى النهر».

