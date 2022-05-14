رئيس الحكومة اللبنانية: أنجزنا كل الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات بعد غد

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن الحكومة أنجزت كل الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية بعد غد الأحد، في أجواء من الحرية والديمقراطية، مشيرا إلى أن ما يتبقى هو إقبال اللبنانيين على الاقتراع بكثافة لإيصال صوتهم واختيار من يريدونه من المرشحين.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في السراي الحكومي بوفد بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية برئاسة مارتن لاسن سكيلف، وبحضور كبير المراقبين جيورجي هوليفني وعددا من النواب في البرلمان الأوروبي والإداريين.

وقال ميقاتي إن هذه هي الفرصة المناسبة وفقا للأطر الدستورية لبلورة التغيير الذي طالما نادت به شريحة واسعة من اللبنانيين، موضحا أن ما يتردد عن تجاوزات في الانتخابات هو حديث يتداول في كل عمليات اقتراع، وتقوم الجهات المختصة بالتحقيق في هذا الموضوع.

وأضاف أن الحكومة تعول في هذا الإطار على تعاون بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في التعاون مع السلطات المختصة لإنجاز العملية الانتخابية بنزاهة.