دوشان بوليت يقود ورشة تدريب للمدربين واللاعبين لكرة السلة 3x3 في مصر

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واصل الصربي دوشان بوليت ورشة عمل المدربين واللاعبين لكرة السلة 3x3 والتي ينظمها في مصر خلال الفترة من ١٢ - ١٥ مايو الحالي تحت إشراف الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة ولجنة ٣×٣ برعاية ريد بل.

ويعد الصربي دوشان أفضل لاعب في العالم لكرة السلة 3x3 ونجح في قيادة منتخب بلاده في التتويج بالميدالية البرونزية لكرة السلة 3x3 في أولمبياد طوكيو 2020.

وتنظم Red Bull بالتعاون مع اتحاد السلة ورشة عمل يقودها دوشان بمعاونة الثنائي ستيفان فيكيت ونيبوجا بوسكوفيتش لعدد من اللاعبين واللاعبات و6 مدربين مصريين.

وتضم ورشة عمل المدربين السداسي مدربي منتخبات تحت 18 سنة وتحت 23 سنة والمفتوح رجال وسيدات وهم "محمد سمير – هيثم عيد – أحمد فوزي – أيمن ناجي – ياسر أبو الفتوح – أحمد جمعة".

وتعد هذه خطوة ضمن خطوات الاتحاد المصري لكرة السلة لتطوير منظومة كرة السلة 3x3 في ظل مشاركة المنتخبات المصرية في عدد من المنافسات الدولية في الفترة القادمة.