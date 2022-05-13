تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة دعم أولئك الذين يعملون سلميا من أجل استعادة مسار ميانمار إلى الديمقراطية الشاملة.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ممثلي حكومة الوحدة الوطنية في ميانمار، بمن فيهم وزيرة خارجية حكومة الظل /الوحدة الوطنية/ زين مار أونج، في واشنطن العاصمة.

وشددت نائبة وزير الخارجية الأمريكي على دعم الولايات المتحدة القوي لشعب ميانمار في مواجهة القمع الوحشي للنظام.

كما أكدت شيرمان مواصلة العمل عن كثب مع الآسيان والشركاء الآخرين للضغط من أجل حل عادل وسلمي للأزمة في ميانمار، وذلك في إشارة إلى حضور العديد من قادة جنوب شرق آسيا في واشنطن القمة الخاصة بين الولايات المتحدة والآسيان.

كما أدان الجانبان، بحسب البيان، عنف النظام المتصاعد الذي أدى إلى أزمة إنسانية وطالبوا بوصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق لمساعدة جميع المحتاجين في ميانمار.

وشكرت نائبة وزير الخارجية الأمريكي زين مار أونج على شجاعتها وتفانيها لشعب ميانمار وعرضت دعم الولايات المتحدة لديمقراطية شاملة وسلمية ومزدهرة للجميع.