مصطفى بكري: المشروعات القومية حققت إنجازات غير مسبوقة وفتحت بيوت كتير

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الدفاع عن الدولة الوطنية من أهم الثوابت، معلقا: «أختلف مع أي حكومة أو نظام، لكن لا أختلف مع الدولة ومؤسساتها».

وأضاف، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أنه «لا يجوز أن تكون مؤيد أو معارض طول الخط وإلا ده يبقى إكليشيه، كل مواطن مصري يعرف قيمة الدولة المصرية»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي تدخل للحفاظ على الدولة المصرية.

وتابع: «كان الله في عون الرئيس السيسي من الكذب والادعاءات، بعض الأشخاص تكذب كما تتنفس، لكنا شعبنا سليم والأصالة متجذرة به، الناس يعلمون ماذا قدم القائد الأعلى للقوات المسلحة»، معقبا: « اتكلم زي ما أنت عايز لكن في النهاية يوجد أمن قومي وتحديات تواجه البلد».

وواصل: «الحاكم رئيس جمهورية بدرجة مواطن، هيسمعنا ونقوله»، لافتا إلى أن الرئيس السيسي لم يقصر الحوار السياسي على الشق السياسي فقط.

واستكمل: «الحوار يعني مشاركة مشكلات المجتمع وتقديم الرغبات البديلة، مستغرب إن البعض مش عجباه الأكاديمية الوطنية للتدريب، فيه ناس مش مبسوطة من بعض الوجوه المتواجدة في الحوار، لكن لعلهم يتعظون ويدركون أن البلد عايزة تلم كله، عليكم إدراك أنكم أمام قائد وطني حقيقي».

وأكد أن المشروعات القومية حققت إنجازات لم تحقق منذ عقود من الزمن، قائلا: «فتحت بيوت كتيرة، مفيش مكان في مصر بتروح فيه مفهوش مشروع قومي، تم تنفيذ أكثر من 20 ألف مشروع، محدش ضد ده، لكن لو خلصنا ده نستنى شوية».

