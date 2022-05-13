رئيس مياه الجيزة يتابع مشروعات حياة كريمة بالصف وأطفيح

قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن جميع أعمال مشروعات حياة كريمة في مركز الصف وأطفيح تسير بشكل كامل وبلغت نسبة التنفيذ بالنسبة للوصلات المنزلية 100% من المشروعات التى تم استلامها من الشركات والجهات المنفذة، جاء ذلك خلال اجتماعه لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التى تقوم بها شركات المقاولات بالتنسيق مع الجهات الأخرى.

وأوضح رئيس الشركة، أنه يتم عمل متابعة يومية للأعمال وعقد اجتماع أسبوعي لحل المشاكل التي تواجه الشركات المنفذة حتى يمكن الإنتهاء من المشروعات وإدخالها الخدمة فى أسرع وقت حتى يمكن للمواطن الاستفادة منها.

وأشار رئيس الشركة، أن جميع الاعتمادات المالية المطلوبة للمشرعات متوفرة ويتم صرفها طبقا لقواعد الصرف الخاصة بالمشروعات لضمان سرعة الانتهاء من المشروع القومي الذى يعتبر المشروع الحضاري الأول على مستوى العالم لتطوير القرى بشكل كامل، لافتا أن التطوير فى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بقرى حياة كريمة يشمل تغيير الخطوط وعمل الإحلال والتجديد للخطوط القديمة وتركيب عدادات لجميع المشتركين بالتقسيط لضمان تحصيل المقابل العادل من خلال فاتورة دقيقة ومحددة.