هيرتسوج وبينيت يعزيان في وفاة رئيس دولة الإمارات العربية

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بعث الرئيس الإسرائيلي اسحق هيرتسوج برسالة تعازي إلى عائلة الشيخ خليفة بن زياد آل نهيان و حكومة وشعب الإمارات العربية المتحدة، معربا عن أسفه العميق لرحيله.

وقال هيرتسوج في رسالة التعازي إن الشيخ خليفة الراحل كان قائدا شجاعا وقدم بقيادته الكثير لتطوير دولة الإمارات وشعبها بل لمنطقة الشرق الاوسط برمتها، كما أنه دفع الشراكة التي تكونت خلال السنوات الأخيرة بين دولة الإمارات وإسرائيل إلى الأمام. بحث هيئة البث الإسرائيلية.

وبدوره بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت باسم حكومة إسرائيل وشعبها خالص التعازي إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى شعبها بوفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وجاء في بيان صادر عن ديوان رئاسة الوزراء أن "السيد بينت يتقدم بتعازيه الحارة أيضا إلى صديقه الشيخ محمد بن زايد".

وأضاف" أن تراث المرحوم الشيخ خليفة وعطاءه الكبير يثمن غاليا في إسرائيل" مؤكدا أن دولة إسرائيل تقف إلى جانب دولة الإمارات في هذه الساعات العصيبة.

وكانت وزارة شؤون الرئاسة بالامارات قد نعت إلى شعب دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة .

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.