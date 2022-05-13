تقرير حكومي ألماني يكشف عن وجود متطرفين في الوكالات الأمنية

كشف تقرير حكومي ألماني تم إعداده على مدار 3 سنوات أن 327 موظفا في الهيئات الأمنية الاتحادية والحكومية لديهم صلات بالتيار اليميني المتطرف.

واحتوى تقرير الحالة الثاني لوزارة الداخلية الألمانية على هذه الأرقام حول وجود التيار اليميني المتطرف داخل الوكالات الأمنية، والذي من المقرر نشره اليوم الجمعة واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ويغطي التقرير الفترة من أول تموز/يوليو 2018 إلى 30 حزيران/يونيو 2021 ويرصد، على سبيل المثال، مشاركة الموظفين في أحداث متطرفة أو تقديم التحية النازية.

وعلى الرغم من أن التقرير يشير إلى أن العديد من العناصر كانوا ضمن مجموعات دردشة تم خلالها تبادل محتوى يميني متطرف، إلا أن ذلك لا يعطي أي إشارة إلى وجود شبكة تمتد عبر أقاليم ووكالات مختلفة.

وتم جمع المعلومات من قبل المكتب الاتحادي لحماية الدستور، جهاز المخابرات المحلي الألماني.

وتمت التحقق بشأن ما مجموعه 860 موظفا خلال فترة المسح. وتم تلبية الشروط المسبقة من أجل مزيد من معالجة المعلومات الاستخباراتية في 38 % من تلك الحالات.

وكان من بين الموظفين الذين تم تحديدهم على أنهم متطرفون يمينيون 83 شخصا في مكافحة التجسس العسكري، وهي خدمة تضم حوالي 242 ألف موظف عسكري ومدني و 18 في الشرطة الاتحادية، التي توظف أكثر من 54 ألف شخص.

واكتشف أربعة أشخاص في الجمارك، واثنان في مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية، وواحد في كل من أجهزة المخابرات المحلية الألمانية ، ووحدة الاستخبارات الأجنبية بدائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية وشرطة البرلمان الألماني.

وتم الاشتباه في ارتباط 30 شخصا بحركة "ريخايستبرجر" أو ثبت صلتهم بها. ويرفض أنصار هذه الحركة سلطة الدولة وغالبا ما يرفضون دفع الضرائب.

وقد أحصت سلطات الأمن الألمانية مؤخرا أن حوالي 19 ألف شخص ينتمون إلى تلك الحركة.