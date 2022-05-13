بريطانيا تسجل 15 ألفا و867 إصابة جديدة بكورونا و186 وفاة

سجلت بريطانيا 15 ألفا و867 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و186 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 22 مليونا و354 ألفا و671 إصابة، والوفيات إلى 177 ألفا و752 .

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه قد تم إعطاء 144 مليونا و129 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن. وتلقى 49 مليونا و780 ألفا و389 من السكان تطعيما كاملا ضد الوباء حتى الآن، بواقع 33ر73%.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.