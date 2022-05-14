لاعب الوداد: سنظهر شخصيتنا الحقيقية ومستحيل أن تخرج الكأس عن المغرب

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أبدى جلال الداودي لاعب الوداد المغربي سعادته بالتعادل مع بترو أتلتيكو الأنجولي بهدف لكل فريق في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي يعني تأهل الفريق إلى النهائي، بالنظر لفوزه ذهابا 3-1 في أنجولا.

وقال الداودي في تصريحاته لقنوات "بي إن سبورتس" عقب المباراة:

يرى جلال الداودي لاعب الوداد المغربي، أن الفريق قدم أداء بطولي في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الوداد بنتيجة 3-1، أمام بترو أتليتكو الأنجولي.

وحسم الوداد تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع بترو أتليتكو في المغرب بهدف لمثله.

وقال جلال الداودي في تصريحات تلفزيونية: «المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، لأن بترو أتليتكو لم يكن لديه ما يخسره».

وأضاف: «قدمنا أداء بطولي في مباراة الذهاب رغم حرارة الطقس، الأداء لم يكن مقنعا ولكن حسمنا التأهل وهو الأهم في الوقت الراهن».

وأكمل: «الجماهير لم تبخل علينا بالتشجيع، ولدينا مباراة نهائية إن شاء الله سنظهر فيها شخصية الوداد الحقيقية».

وعن إقامة النهائي في المغرب.. قال: «التتويج باللقب الغائب منذ 2017 هو الأهم وهدفنا، لا يمكن أن تدخل الكأس إلى الدار البيضاء ثم تخرج منها».

وأتم: «سنقدم كل ما بوسعنا وبإذن الله ستكون الكأس مغربية وسنسعد الجماهير الودادية والمغربية بصفة عامة».