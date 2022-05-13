كيف تستثمر مصر علاقتها مع الولايات المتحدة لحل القضية الفلسطينية؟ صحفي يجيب

قال الكاتب الصحفي، جمال رائف، إنّ العلاقات الأمريكية المصرية في تنامي ملحوظ طوال الوقت، فهناك الكثير من الزيارات المتبادلة بين القاهرة وواشنطن، والتي تعبر عن متانة العلاقات بين البدين.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، الخميس، أنّ قنوات الاتصال بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية مفتوحة دائمًا لدفع العلاقات سواء على صعيد التشاور السياسي لخدمة القضايا المشتركة مثل حل القضية الفلسطينية، ومحاربة ظاهرة الإرهاب وأيضًا قضية سد النهضة ودعم الاستقرار في ليبيا.

وأوضح أنّ دعم العلاقات الثنائية بين البلدين ساهم في انطلاق الحوار الاستراتيجي ما بين مصر والولايات المتحدة العام الماضي، فكان هناك نموًا في حجم التبادل التجاري، مشيرًا إلى أنّ مصر شريكًا اقتصاديًا مهمًا للولايات المتحدة، فيوجد أكثر من 8 مليارات دولار حجم تجارة بينية بين واشنطن والقاهرة، و30% من استثمارات أمريكا موجهة إلى منطقة شمال إفريقيا التي تتواجد بها مصر.

واختتم جمال رائف، بأن القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة المصرية في النقاش مع الجانب الأمريكي، وتؤكد القاهرة دائمًا على حل الدولتين وإيجاد حلول سياسية شاملة للقضية، لافتا إلى أنّ مصر تحافظ على فكرة التوازنات السياسيّة من خلال بناء علاقات متعددة لخدمة الصالح المصري.