كندا تطالب بمجموعة رد فعل سريع لدرء الهجمات السيبرانية

طالبت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، دول مجموعة السبع بتشكيل مجموعة رد فعل سريع بشأن الأمن السيبراني للمساعدة في بناء القدرة على الصمود أمام الهجمات التي تعقب غزو أوكرانيا.

واقترح وزير الابتكار الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، على دول مجموعة السبع في ألمانيا أن يجمعوا الخبرات لدرء الهجمات وحماية البنية التحتية الحاسمة لتكنولوجيا المعلومات.

وانضم نائب رئيس الوزراء الأوكراني ووزير التكنولوجيا الرقمية ميخايلو فيدوروف، إلى اجتماع مجموعة السبع افتراضيًا، والذي يقول شامبين إنه لم يحث فقط على التعاطف ولكن الرغبة في اتخاذ إجراء من جانب كندا وحلفائها.

وتأتي دعوة شامبين، لتشكيل مجموعة رد فعل سريع بعد تحذيرات من وكالات الأمن السيبراني في كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا - المعروفة باسم العيون الخمس - من أن العقوبات المفروضة على روسيا قد تعرضهم للجرائم الإلكترونية.

ووفي حديثه بعد الاجتماع، قال الوزير إن مجموعة عمل الأمن السيبراني المقترحة ستساعد في إعداد كندا وحلفائها بشكل أفضل لدرء العدوان السيبراني الآن وفي المستقبل. وتابع: "كان هذا موضوعا مهما للمناقشة: كيف يمكنك القيام بالمزيد معا؟".

وقال إن مجموعة السبع، التي تضم المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا، ناقشت التعلم مما حدث في أوكرانيا وكذلك تجارب الدول الأخرى التي تعرضت لهجمات إلكترونية.

وفي الشهر الماضي، حذرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية في بيان حول الجرائم الإلكترونية على موقعها الإلكتروني من أن فرض عقوبات على روسيا ودعم الولايات المتحدة وحلفائها لأوكرانيا قد يؤدي إلى هجمات إلكترونية.