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اليونان تسجل 4782 إصابة جديدة و20 وفاة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الجمعة 13 مايو 2022 - 10:14 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 مايو 2022 - 10:14 ص


سجلت اليونان 4782 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و20وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و380 ألفا و594، والوفيات إلى 29 ألفا و491.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 20 مليونا و954 ألفا و161 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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