فرنسا و14 دولة أوروبية تطالب إسرائيل بالعدول عن بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة

أعربت فرنسا وألمانيا وبلجيكا والدنمارك وإسبانيا وفنلندا واليونان وإيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورج ومالطا والنرويج وبولندا وهولندا والسويد، عن قلقها البالغ إزاء قرار لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية الإسرائيلية المضي قدما في مشروع بناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وقالت هذه الدول، في بيان مشترك اليوم الجمعة: "إننا نحث السلطات الإسرائيلية على التراجع عن هذا القرار"، وأشارت إلى أن هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة ستكون عقبة إضافية أمام تحقيق حل الدولتين، منوها بأن الاستيطان يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة أمام إقامة سلام عادل وشامل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف البيان أن هذا القرار، بالإضافة إلى عمليات الهدم والإخلاء التي يتعرض لها الفلسطينيون في القدس الشرقية والمنطقة (ج)، يهدد بشكل مباشر إمكانية بقاء دولة فلسطينية في المستقبل.

وتابع: "وفي هذا الصدد، نحث السلطات الإسرائيلية على العدول عن أي عمليات هدم أو إخلاء، ولا سيما في منطقة مسافر يطا".