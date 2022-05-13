وزير: المملكة المتحدة تدرك حاجة الاتحاد الأوروبي لحماية السوق الموحدة

قال الوزير البريطاني لشؤون ايرلندا الشمالية كونور بيرنز أن المملكة المتحدة تدرك "الطموح المشروع" للاتحاد الأوروبي لحماية سوقه الموحدة وأيرلندا.

وفي حديثه لبرنامج "نيوز نايت" الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) سئل بورنز حول ما إذا كانت القضايا بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية نابعة من تغيير لندن رأيها بشأن توقيع اتفاقية التجارة في عام 2019.

وقال للبرنامج "لقد وقعنا عليها على أساس أننا ندرك الحاجة إلى إظهار الظروف الخاصة لأيرلندا الشمالية التي لديها سلطتان قضائيتان - واحدة في السوق الداخلية للمملكة المتحدة وواحدة في دولة، جمهورية أيرلندا، داخل السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي".

وأضاف "نحن ندرك الحاجة والطموح المشروع للاتحاد الأوروبي لحماية السوق الموحدة وجمهورية أيرلندا".

وتصاعدت التوترات بعد أن ذكرت صحيفة التايمز أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس حصلت على دعم قانوني جديد للتخلص من البروتوكول، وهو اتفاقية تجارية لتجنب الحدود في جزيرة أيرلندا.