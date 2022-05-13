بريطانيا تفرض عقوبات على أصدقاء بوتين وأفراد عائلته

تعزز بريطانيا عقوباتها على روسيا، مستهدفة أصدقاء وأفرادا من عائلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تقول إنهم يساعدون في دعم "نمط الحياة الفاخر" له.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه وفقا لبيان الخارجية البريطانية اليوم الجمعة، من بين هؤلاء الأفراد المستهدفين بالعقوبات زوجة بوتين السابقة، ليودميلا أوشريتنايا، ولاعبة الجمباز السابقة، ألينا كاباييفا، وهي مديرة مجلس إدارة شركة "ناشيونال ميديا جروب" الإعلامية، ويتردد أنها على علاقة وثيقة بالزعيم الروسي.



وجاء في البيان أن من بين الأقارب المستهدفين بالعقوبات الجديدة، إيجور بوتين، وميخائيل بوتين، ورومان بوتين، وميخائيل شيلوموف.



وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس في البيان: "نحن نكشف ونستهدف الشبكة المشبوهة التي تدعم نمط حياة بوتين الفاخر، ونحكم الخناق على دائرته المقربة". وقالت: "نحن سنستمر في فرض عقوبات على كل أولئك الذين يساعدون ويحرضون على عدوان بوتين إلى أن تنتصر أوكرانيا".



وتكثف حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون باستمرار عقوباتها على روسيا والروس الأثرياء والنافذين منذ أن غزت البلاد أوكرانيا في شباط/ فبراير الماضي.



وتم استهداف أكثر من ألف شخص و100 شركة وكيانات أخرى بهذه الإجراءات العقابية.