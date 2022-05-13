أعلنت وزارة وزارة شؤون الإماراتية، صباح اليوم الجمعة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وقالت الوكالة الرسمية "تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو .. تغمد الله فقيد الوطن الغالي بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان".

وأعلنت الوزارة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لمدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.

وفي أثناء فترة حكمه، شهدت الإمارات تقدما اقتصاديا مصحوبا بنفوذ دبلوماسي كبير مع انخراط أبوظبي المتزايد في الملفات الاقليمية، وأنقذ إماراة دبي من أزمة الديون التي حلت بها، لذلك اختارته صحيفة التايمز من بين أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم عام 2010.

وعن ذلك تقول صحيفة التايمز إن الشيخ خليفة نجح في تجنب مشاكل الديون التي ابتليت بها مدينة دبي الإماراتية ، مما مكنه من إنقاذها ماليًا.

وفي 2009 تدخل الشيخ خليفة وأنقذ دبي المثقلة بالديون ب من خلال ضخ مساعدات بقيمة عشرة مليارات دولار مما أسعد أسواق الخليج والأسواق العالمية.