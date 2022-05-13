المخابرات الأوكرانية تمنع 13 صحفيا من دخول البلاد منذ بداية الحرب مع روسيا

أصدر جهاز المخابرات الأوكراني (إس بي يو) حظرا على دخول 13 صحفيا أجنبيا منذ بداية الحرب الروسية في نهاية شباط/فبراير الماضي.



وقالت السلطات الأوكرانية في بيان صدر اليوم الجمعة إنهم نشروا "ضمن تقاريرهم الاستفزازية معلومات كاذبة عن الجبهة وأثروا على مصداقية القوات المسلحة الأوكرانية".



ويعتبر هذا الحظر ساري المفعول لمدة ثلاثة أعوام بصورة مبدئية.



وفي إحدى هذه الحالات تم ترحيل صحفي هولندي بعد نشره صورا لمستودع وقود أصيب بصاروخ في مدينة أوديسا، وبعد محاولته الدخول إلى أوكرانيا مرة ثانية تم تمديد الحظر إلى عشرة أعوام.



وبعد بدء الحرب الهجومية الروسية وضعت السلطات الأوكرانية قواعد صارمة لنشر صور المنشآت المدنية والعسكرية التي تعرضت لهجمات روسية.



كما تحظر الرقابة التي فرضت بعد الأحكام العرفية بسبب الحرب أيضا إبلاغ السلطات بتحركات ومواقف الجيش الأوكراني.



وفرضت السلطات على الصحفيين الأجانب الذين يخالفون هذه القواعد الطرد والاتهام بالتجسس.



وأصبح اعتقال منتقدي الحكومة الأوكرانية بمن فيهم الصحفي من مدينة أوديسا، يوري تكاتشيف، معروفا أيضا، وهو محتجز منذ ما يقرب من شهرين بتهمة حيازة أسلحة بشكل غير قانوني.