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أوسيتيا الجنوبية تحدد موعدا لاستفتاء شعبي على انضمامها لروسيا

أوستيا الجنوبية
أوستيا الجنوبية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 13 مايو 2022 - 11:18 م | آخر تحديث: الجمعة 13 مايو 2022 - 11:18 م

وقع رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية، ذات الاعتراف المحدود، أناتولي بيبيلوف، اليوم الجمعة، مرسوما يقضي بإجراء استفتاء شعبي في 17 يوليو القادم على انضمام الجمهورية لروسيا.

ووصف بيبيلوف، على قناته في تطبيق "تيليجرام" حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الجمعة، توقيعه هذا المرسوم بأنه "خطوة مصيرية"، مضيفا: "نذهب إلى البيت، نذهب إلى روسيا".

وأعلنت أوسيتيا الجنوبية انفصالها عن جمهورية جورجيا السوفيتية عام 1989، وشهدت منذ ذلك الحين عدة نزاعات مسلحة حاولت جورجيا خلالها استعادة السيطرة على الجمهورية.

وفي عام 2008، أصبحت روسيا أول دولة عضو في الأمم المتحدة اعترفت باستقلال أوسيتيا الجنوبية، وخطت خطاها منذ ذلك الحين كل من فنزويلا وناورو ونيكاراغوا وسوريا.

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