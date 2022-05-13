شبيبة القبائل يفوز على نجم مقرة بالدوري الجزائري

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تغلب شبيبة القبائل على مضيفه نجم مقرة 1 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 30 من الدوري الجزائري لكرة القدم.

وسجل رضا بن عياش هدف المباراة الوحيد لشبيبة القبائل في الدقيقة 54.

ورفع شبيبة القبائل رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بعدما خاض 29 مباراة، بفارق ثلاث نقاط خلف شباب بلوزداد صاحب الصدارة والذي خاض 26 مباراة.

على الجانب الآخر تجمد رصيد نجم مقرة عند 37 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، تغلب بارادو على شبيبة الساورة 1 / صفر.

و سجل حمزة موالي هدف بارادو الوحيد في الدقيقة 51.

ورفع بارادو رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف شبيبة الساورة صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد.