 شبيبة القبائل يفوز على نجم مقرة بالدوري الجزائري - بوابة الشروق
الجمعة 13 مايو 2022 9:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

شبيبة القبائل يفوز على نجم مقرة بالدوري الجزائري

د ب أ
نشر في: الجمعة 13 مايو 2022 - 9:11 م | آخر تحديث: الجمعة 13 مايو 2022 - 9:11 م

تغلب شبيبة القبائل على مضيفه نجم مقرة 1 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 30 من الدوري الجزائري لكرة القدم.

وسجل رضا بن عياش هدف المباراة الوحيد لشبيبة القبائل في الدقيقة 54.

ورفع شبيبة القبائل رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بعدما خاض 29 مباراة، بفارق ثلاث نقاط خلف شباب بلوزداد صاحب الصدارة والذي خاض 26 مباراة.

على الجانب الآخر تجمد رصيد نجم مقرة عند 37 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، تغلب بارادو على شبيبة الساورة 1 / صفر.

و سجل حمزة موالي هدف بارادو الوحيد في الدقيقة 51.

ورفع بارادو رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف شبيبة الساورة صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك