روابط بطولات الدوري المحلية في أوروبا تقيم أزمة مواعيد المباريات بعد تغيير نظام دوري الأبطال

تعكف روابط بطولات الدوري المحلية في أوروبا على تقييم أزمة مواعيد المباريات التي ستحدث بعد تغيير نظام بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن هناك اتفاقا تم توقيعه يوم الثلاثاء الماضي في فيينا يقضي بتعديل نظام مسابقات الرجال الأوروبية للأندية بداية من موسم 2024 / 2025 بعد ثلاث سنوات من النقاشات الحادة.

ورحبت روابط بطولات الدوري المحلية في أوروبا ، التي تضم 37 رابطة دوري محترف عبر القارة بما في ذلك رابطة الدوري الممتاز، بإلغاء قرار منح ناديين حق المشاركة في البطولة بناء على نتائجهما السابقة في البطولة، وتقليص عدد زيادة مباريات دوري الأبطال إلى مباراتين فقط.

ولكن النظام الجديد يفرض بعض التحديات، التي ستدرسها روابط بطولات الدوري المحلية في أوروبا حاليا.

وذكرت المجموعة في بيان :"ستواصل الروابط العمل بشكل بناء مع يويفا وكل أصحاب المصلحة لضمات وجود توازن بين المسابقات المحلية والأوروبية للأندية من شأنه مساعدة اللعبة على الازدهار في كل المستويات".