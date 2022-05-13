علق الدكتور يورج إرمان استشارى أمراض الروماتيزم والإلتهابات والمناعة بكلية طب هارفارد فى «أوراق هارفارد» على ما ورد إليه من أسئلة كثيرة عن آلام الظهر والتى يعانى منها الكثيرون بلا أسباب واضحة: هل يمكن التخلص منها دون اللجؤ لطبيب أو إجراء جراحات؟

رد الطبيب بسؤال على الأسئلة: هل تعانى من مشكلة قصيرة المدى حادة أم أن ألمك مزمن استمر معك لشهور وسنوات؟.. المهم أن تعرف أن طبيعة المشكلة تحدد سبب الألم وتؤثر على طبيعة علاجه!

<< كيف يمكنك التغلب على الألم الحاد؟

إذا أصبت بنوبة من الألم الحاد من آلام الظهر فلا تقلق لأنها عادة ما تختفى خلال أيام أو أسابيع قليلة دونما يعرف لها سبب مرضى حقيقى ثمانون بالمائة من البشر يمرون بتلك النوبة التى غالبا ما تكون نتيجة لإجهاد العضلات أو التواء أربطة الظهر.

إذا ما كنت بالفعل خاليا من احتمالات مرض معروف وكنت تمارس نشاطاتك قبل تلك الأزمة بحرية دونما أى أعراض أخرى فإنك ربما تتعافى قبل زيارة الطبيب مع بعض الإرشادات التى قد تنهى الأمر على خير دونما مضاعفات.

< تناول بعضا من الأدوية المعروفة الأثر على الألم مثل الإيبوبروفين أو النابروكسين إلى جانب استخدام تأثير الحرارة سواء توجيه الماء الساخن إلى مناطق الألم بصورة متكررة يوميا أو استخدام لاصقة الظهر المعروفة.

< لا تتوقف عن الحركة طالما الأمر لا يعلن عن وجود كسر على سبل المثال أو حالة مرضية معروفة.

لا تبالغ فى قلقك إلا إذا تزايد الألم إلى الدرجة التى تمنعك من الحركة أو ممارسة نشاطاتك اليومية، أو إذا بدأت أعراض أخرى إضافية مثل ارتفاع درجة الحرارة أو ضعف فى الساقين أو صعوبة فى المشى أو سلسل البول تلك أعراض تستدعى زيارة الطبيب فورا أو الالتجاء للمستشفى.

< إذا كنت تعانى من مرض آخر يستدعى أن تتنول أدوية مثبطة للمناعة فإن نوبة ألم الظهر المفاجئة تستدعى فحصا سريعا لأنها ربما تعلن عن مشكلة أكثر خطورة مثل الكسر أو العدوى.

ينصح الطبيب من يعانون من نوبة مفاجئة لآلام الظهر أن يبقوا إيجابيين فلا يستسلمون للأذى الذى تسببه تلك الآلام بل عليهم أن يحافظوا على نشاطاتهم طالما أنها نوبة مفاجئة بلا تداعيات وليست مشكلة مزمنة قد تحدث نتيجة الإهمال لحالة مرضية قديمة تلك التى تحتاج لإعادة دراستها لتحديد الفعلاج المناسب سواء اعتم دعلى الأدوية والعلاج الطبيعى أو الجراحات المتخصصة.

< نوبة أسفل الظهر المؤلمة قد تكون عرضا لضغط نفسى لا يتصور الإنسان أن له علاقة بالأمر خاصة لدى السيدات ومن المدهش أنه يختفى مع تناول بعض الأدوية المهدئة أو مضادات الاكتئاب.

< يلعب الوضع الذى تتخذه عند الجلوس للعمل ربما لساعات طويلة دوره أيضا فى التسبب بنوبات الألم دونما وجود مشكلة حقيقية فى العمود الفقرى لذا يجب الانتباه والتحقق من الجلوس فى وضع صحى مريح أثناء العمل وضرورة النهوض مرة كل ساعة والحركة لبضع دقائق ثم العودة لاستئناف العمل مرة أخرى.

< اللجؤ لعلاجات مثل ما يمارسه أشخاص مدربون لتقويم العامود الفقرى (Chiropractors) لا يأتى بنتائج مماثلة لكل الناس لذا لا يجب الاعتماد عليه كحل ولكن الأمر لا يمنع تجربته إذا ما تصورت أنه مريح.

تلك النصيحة سجلها الدكتور أرمان فى أوراقه والتى يراها مهمة بعدما لاحظ أن الكثيرون يلجأون إلى العلاج بها دونما الرجوع للطبيب فى البداية.

< آلام الظهر الحادة قد لا تعكس خطورة خاصة إذا ما جاءت بلا أعراض أخرى مصاحبة تشير إلى أمراض خطيرة تستدعى التدخل لذا يجب ألا يقلق الإنسان أو يتوجس منها بل عليه أن يبدأ بعلاجها بنفسه بالوسائل البسيطة المعروفة فربما انتهت قبل أن يحل موعد زيارة الطبيب.