أعمل حاليا على مسلسل «نصي التاني».. مكون من 10 حلقات

علق الفنان علي ربيع، على المنافسة بينه وبين النجمين أحمد حلمي وأحمد السقا بفيلم «زومبي»، قائلا: «الحمدلله إن إحنا قدرنا نعمل الإيرادات دي في وسط النجوم الكبار دول».

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يعرض عبر فضائية «الأولى»، مساء الخميس: «أنا فرحان فرحتين، الأولى إن الفيلم كويس وحقق إيرادات، والثانية إنه حقق هذه الإيرادات في وجود الأفلام الكبيرة دي»، في إشارة إلى فيلمي «واحد تاني» و«العنكبوت».

وتوجه الفنان علي ربيع، بالشكر إلى الجمهور بأكمله على هذه الثقة، قائلا أن هذا الفيلم سيكون بداية قوية لأفلام أخرى.

وذكر أنه حضر فيلم «زومبي» في إحدى العرض لرصد ردود أفعال الناس، موضحًا أكثر تعليق تلقاه من الجمهور على الفيلم: «بيقولوا لي إن الفيلم فكرنا بالأفلام اللي بتضحك أوي في السينما».

ولفت إلى أن الأشخاص الذين قاموا بأدوار «الزومبي» أرهقوا للغاية ويستحقون التحية والتقدير، معلقًا: «الناس دي تعبت تعب رهيب لأننا كنا بنصور عدد ساعات طويلة والدنيا كانت برد وهم لابسين خفيف جدا، هم سبب رئيسي في نجاح الفيلم.. كله تعب».

ولفت إلى أنه تابع الدراما الكوميدية في رمضان، وفرح بجميع المسلسلات، قائلا: «وجود الكوميدية في سهر رمضان شيء مهم، وأتمنى تكون موجودة دايما بقوة».

وكشف أنه سيقدم مزيد من الأفلام خلال الفترة المقبلة، فهو يريد أن يتخذ خطوات قوية في السينما، مضيفًا أنه يعمل حاليًا على مسلسل مكون من 10 حلقات تحت اسم «نصي الثاني».