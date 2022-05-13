تايلاند: 7779 إصابة و56 حالة وفاة جديدة بكورونا





أعلنت وزارة الصحة التايلاندية صباح اليوم الجمعة، تسجيل 7779 إصابة و 56 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 9286 مريضا من المستشفيات.



من بين حالات الإصابة التي تم الإعلان عنها أمس الخميس، 7761 بين السكان و16 بين نزلاء السجون وحالتان قادمتان من النرويج والفلبين.



ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و 316 ألفا و16حالة إصابة من بينها مليونان و 137 ألفا و581 حالة هذا العام مع تعافي أربعة ملايين و255 ألفا و785 بشكل كامل حتى الآن.



وبلغت حصيلة الوفيات 29 ألفا و367 حالة منذ بدء الجائحة، من بينها سبعة آلاف و669 حتى الآن هذا العام.