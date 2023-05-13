هجوم إلكتروني يستهدف موظفي الحكومة الأمريكية

أعلنت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم أن عملية تسلل إلكتروني استهدفت موظفي وزارة النقل الأمريكية والتي تسببت في الكشف عن المعلومات الشخصية لما يصل إلى 237 ألفاً من موظفي الحكومة الاتحادية الحاليين والسابقين.

واستهدف التسلل أنظمة معالجة مستحقات برنامج (ترانسرف) للنقل الذي يسدد بعض تكاليف انتقالات موظفي الحكومة.

وأخطرت وزارة النقل الكونجرس - في رسالة بريد إلكتروني - أن تحقيقها الأولي في اختراق البيانات خلص إلى أن "التسلل اقتصر على أنظمة معينة في الوزارة تستخدم في مهام إدارية، مثل معالجة مستحقات انتقالات الموظفين".

وأوضحت الوزارة -في بيان لها- أن التسلل لم يؤثر على أي من أنظمة سلامة للنقل، ولم تذكر الجهة التي قد تكون مسئولة عن التسلل.