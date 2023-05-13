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نائب محافظ الوادي الجديد تشارك بالاجتماع التمهيدي للسياحة الصحية

عمرو بحر
نشر في: السبت 13 مايو 2023 - 10:25 م | آخر تحديث: السبت 13 مايو 2023 - 10:25 م

شاركت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، بالاجتماع التمهيدي الذي عُقد في إطار الاستعداد لإقامة المؤتمر الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية في سبتمبر القادم.

ويأتي ذلك بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من المحافظين ونوابهم.

وأوضحت نائب المحافظ،، أن المحافظة اتخذت خطوات جادة لتنشيط السياحة العلاجية في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم وثقل مكانة مصر كمقصد أساسي على خارطة السياحة العلاجية العالمية بشكل خاص، وتحقيقًا لنتائج الجهود الجادة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في ظل الجمهورية الجديدة.

وأشارت إلى ما تتمتع به المحافظة من مقومات طبيعية وبيئية تؤهلها للمنافسة العالمية ضمن الوجهات السياحية الأشهر بهذا المجال.

كما استعرضت أبرز الإمكانات والمزارات المتاحة والجهود والمبادرات المُنفذة لتطويرها ورفع كفاءتها بما يتلائم مع خطة الجذب السياحي للمحافظة.

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