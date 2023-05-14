زيلينسكي يدعو البابا لإدانة روسيا في الفاتيكان

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البابا فرنسيس إلى المزيد من الوضوح في إدانة روسيا، عقب لقاء مع البابا في الفاتيكان.

وكتب زيلينسكي عبر موقع تويتر: "إنني ممتن لاهتمامه الشخصي بمأساة ملايين الأوكرانيين. تحدثت عن عشرات الآلاف من الأطفال الذيم تم ترحيلهم ".

وأضاف: "وبالإضافة إلى ذلك، طلبت من (البابا فرنسيس) أن يدين الجرائم الروسية في أوكرانيا، لأنه لا يمكن أن يكون هناك مساواة بين الضحية والمعتدي".

ولاقى البابا فرنسيس انتقادا من الجانب الأوكراني منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، العام الماضي حيث حاول تجنب تسمية الطرفين المتحاربين مباشرة أو إدانتهما.