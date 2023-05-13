مطار سفنكس يخطط لاستقبال 120 رحلة أسبوعية بنسبة نمو 300% بنهاية يونيو 2023

• مصدر مسئول: نتوقع وصول عدد الشركات المستخدمة للمطار إلى 8 الشهر المقبل.. وتشغيل السوق الحرة الصيف الحالى

يعتزم مطار سفنكس الوصول بعدد الرحلات من وإلى المطار إلى نحو 120 رحلة أسبوعية بنهاية يونيو المقبل، بنسبة نمو 300% مقارنة بمعدلات التشغيل الحالية؛ بدعم تعافى الطلب على السياحة، وبدء موسم الإجازات السنوية للمصريين المغتربين فى الخارج، حسبما كشف عنه مصدر مسئول لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة، مشترطا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، أن مطار سفنكس الجديد يستقبل حاليا متوسط نحو 30 رحلة أسبوعيا، وذلك عبر رحلات 5 شركات محلية ودولية، لافتا إلى أن عدد الرحلات سيصل إلى 120 رحلة عبر 8 شركات بنهاية يونيو المقبل.

وأشار المصدر إلى أن عدد الرحلات الخارجية يمثل نحو 80% من إجمالى الرحلات بالمطار، والباقى لرحلات داخلية غير منتظمة لمطارات الوجهات السياحية الداخلية، مشددا على أن هدف المطار الجديد تنشيط السياحة الوافدة إلى مصر، وتخفيف الضغط على مطار القاهرة الدولى، بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير.

ونوه المصدر بأنه جرى الانتهاء من إعادة تجديد ورفع كفاءة المطار، ويجرى حاليا الانتهاء من تشغيل السوق الحرة، وتفعيل خدمات الإنترنت الهوائى بسرعة 30 ميجا بايت، فضلا عن توقية شبكات المحمول، والانتهاء من الزراعات بمحيط المطار.

ولفت المصدر إلى أنه جرى الانتهاء من التصميمات لإنشاء مبنى للأمن والجمارك، ومبنى لإيواء الجنود، وآخر لأفراد الشرطة، فضلا عن غرفة للإرشاد.

ويقع مطار سفنكس الدولى غرب القاهرة فى محافظة الجيزة، بالكيلو 45 بطريق القاهرة ــ الإسكندرية الصحراوى، حيث تبلغ مساحته بعد التطوير 24000 متر مسطح، بطاقة استيعابية تصل إلى 1200 راكب فى الساعة.

ويضم المطار عدد 26 كاونتر إنهاء إجراءات السفر، و3 سيور حقائب، و16 جهاز X Rays لتفتيش الحقائب، و4 كبارى تحميل ركاب تخدم عدد 4 طائرات، فضلا عن إجمالى 20 كاونتر جوازات سفر ووصول، فضلا عن غرفة لإدارة الأزمات، ومنطقة لانتظار السيارات سعة 400 سيارة و20 حافلة.

كما تم تزويد المطار بأحدث كاميرات المراقبة، وأنظمة الكشف على الحقائب والمعادن وتشمل خدمة الكشف عن الحقائب من خلال وحدات k9، و7 بوابات معدنية لتفتيش الركاب، و٨٨ كاميرا أمنية داخل الصالات، ونظام للإنذار الآلى ضد الحريق، ونظام للتحكم بالدخول، وأنظمة مراقبة بالكاميرات.

كما تم تطوير الحقل الجوى، وإنشاء ممر جديد بطول ٣٦٥٠ م وعرض ٦٠ م، وبقوة تحمل PCN 87، وترماك بمساحة (٦٥٠ م × ٢١٠ م) يسع ٨ طائرات طراز عريض، وأنظمة الهبوط الآلى، فضلا عن تزويد المطار بأنظمة هبوط آلى (ILS/DME)، وعدد ٩ استاند تسع حتى ١١ طائرة ومبنى برامج المراقبة بارتفاع ٤٤ مترا مجهزا بأحدث الأجهزة الخاصة لإدارة الحركة الجوية، ومحطة الرصد الآلى لخدمة الطيران.