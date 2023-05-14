قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهتم بالتأمينات وأصحاب المعاشات بشكل غير مسبوق، معربًا عن تشرفه بتوليه المنصب منذ 3 سنوات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، أنه عكف خلال الـ3 سنوات، على وضع خطة لتطوير الهيئة، حتى تقدم خدمات تليق بالمواطن المصري في مكان غلب عليه الروتين، وتقادم نظام المعلومات.



وذكر أنه تشرف بلقاء الرئيس السيسي، للمرة الأولى عام 2020، ووضعا خطة تطوير قطاع نظام المعلومات للهيئة، قائلًا إن الخطة تستهدف تقديم الخدمة للمواطن أثناء تواجده في منزله دون الحاجة للذهاب إلى مكتب التأمينات.



وأكد متابعة الرئيس الدقيقة والتفصيلية لتلك الخطة، قائلًا إن اللقاء مع الرئيس السيسي، اليوم السبت، تناول الوقوف على الموقف بالنسبة لنظام المعلومات الجديد وموعد إطلاقه.



وأعلن عن إطلاق النظام الجديد في شهر أكتوبر المقبل، مضيفًا: «عكفنا على تحليل وتصميم النظام وبناء التطبيقات الآلية وربط قواعد البيانات، لتحييد العنصر البشري في أداء الخدمة وحوكمة عمليات الصرف والتحصيل».



وأشار إلى أن لقاءه مع الرئيس السيسي، تناول تطوير المقرات بصورة لائقة على مستوى الجمهورية وتوحيد الهوية البصرية لها، مصرحًا بأن الرئيس وجه بالانتهاء من الأمر خلال عام واحد.



وأوضح أن «المحور الثالث الذي تناوله اللقاء هو الاستثمار لأموال التأمينات»، لافتًا إلى أن «إجمالي الاستثمارات في الهيئة يقارب 500 مليار جنيه».



وتابع: «75% من تلك الأموال، بقيمة 475 مليار جنيه، تستثمر في سندات وأذون خزانة؛ لأنها أعلى عائدًا من ودائع البنوك واستثمار أكثر أمانًا لا نوع من المخاطرة فيه».



وأكمل أن «الـ25% المتبقية يتم الدخول بها في مشروعات بمختلف مجالات الاستثمار»، معقبًا: «نطرق الاستثمار العقاري وفي البورصة المصرية وبرنامج الطروحات الحكومية».



وذكر أن «هيئة التأمين الاجتماعي مستثمر وطني طويل الأجل وموجود بصورة دائمة في الدولة»، مختتمًا: «صناديق المعاشات أكبر مستثمر في الدولة، باعتبارها تمتلك أموالًا ضخمة، والقضية مرتبطة بالدخول في هذا النوع من الاستثمار للحفاظ على أموال أصحاب المعاشات».



واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة عملية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار رؤية مستقبلية شاملة، تتضمن تحديث الهيكل الإداري للهيئة ومقراتها التأمينية، بما في ذلك مكاتب خدمة المواطنين التابعة لها، إلى جانب تعزيز الميكنة والتحول الرقمي، وتطوير الموارد البشرية، بالإضافة إلى تحقيق التكامل الالكتروني والربط الشبكي مع الجهات الحكومية المختلفة، وكذلك تحسين بيئة العمل داخل الهيئة.





