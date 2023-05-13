المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية كثيفة صوب العمق الإسرائيلي

أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، من قطاع غزة، رشقة صواريخ كثيفة في اتجاه العمق الإسرائيلي، رد على تصعيد مستمر من قِبل قوات الاحتلال.

وعجزت منظومة القبة الحديدية، عن التصدي لصواريخ المقاومة الفلسطينية التي تبين أنها على ارتفاعات عالية جدا ما يعني أنها ليست موجهة صوب المناطق المحاذية للشريط الحدودي مع القطاع.

وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد أكدت أنها ستجدد قصف الصاروخي للمدن المحتلة، وقالت: "أمام استمرار الاغتيالات وقصف البيوت الآمنة فإن المقاومة ستجدد قصفها الصاروخي للمدن المحتلة".

وأضافت سرايا القدس، أن فصائل المقاومة الفلسطينية أعدت نفسها لأشهر من المواجهة.

جاء ذلك بالتزامن مع تكثيف ملحوظ في الغارات الإسرائيلية في الساعات القليلة الماضية، على العديد من المباني والأحياء السكنية في قطاع غزة.

ودمّرت مقاتلات حربية إسرائيلية، السبت، منزلين بشكل كامل شمالي قطاع غزة ليرتفع عدد المنازل المستهدفة منذ ساعات فجر هذا اليوم إلى 4 على الأقل.

وقالت وكالات أنباء إن طيران الاحتلال دمر منزلا يعود لعائلة الزعانين في بلدة بيت حانون (شمال)، سبقه بوقت قصير تدمير منزل آخر (لم يتم التعرف على صاحبه) في بلدة بيت لاهيا (شمال).

وبحسب شهود عيان فإن المنازل المجاورة أصابها أضرار كبيرة، فيما لم يصدر عن وزارة الصحة الفلسطينية بيان حول وقوع إصابات.

وفجر السبت، استهدفت المقاتلات الحربية عددا من المنازل ما أدى إلى تدمير بعضها بشكل كامل، عرف منها منزل يعود لعائلة مهنا وسط مدينة غزة، وشقة سكنية شرقي المدينة.