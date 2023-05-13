قال رئيس البرلمان العربي الدكتور عادل العسومي، إن القمة العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية ستكون متميزة وناجحة؛ بسبب جهود خادم الحرمين الشريفين ودعم ولي عهده، معربًا عن تقديره لجهود المملكة في دعم العمل العربي المشترك.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «عن قرب»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، أن «المملكة حريصة أن تكون واقفة بجوار كل الدول العربية»، متوقعًا أن تكون قمة جدة «ناجحة».

ونوه أن «الوضع العربي في المرحلة الأخيرة مؤسف، فضلًا عن تفاقم المشكلات العربية»، مشددًا على أهمية وجود تكاتف عربي في القمة لنبذ الخلافات، ووضع حل جذري للمشكلات العربية.

وأعرب عن أمنياته في أن يكون 2023 عام حل المشكلات العربية، قائلا: «التحديات الدولية كبيرة، ويجب أن تعي الدول العربية أن الجميع يتأثر لو لم يكن هناك عمل وتفاهم عربي مستمر».

وأشار إلى أهمية بذل الجهود لدعم الملف الاقتصادي على المستوى العربي، مضيفا: «تقديم مبادرات عربية تدعم الملف يقرب الدول من بعضها، ويحل مشكلات كثيرة يعاني منها العالم العربي، وعلى رأسها البطالة».

وشدد على أهمية وجود مسعى لتقديم برامج اقتصادية عربية تكاملية، خاصة أن البطالة موضوع مقلق على المستوى العربي، محذرًا من أن التدخلات الخارجية في الدول العربية تستغل تلك المشكلات؛ لتحريض الشباب على دول المنطقة.

وأكد ثقته في حكمة خادم الحرمين ونية السعودية الصادقة في التعامل مع الملفات العربية، مختتمًا: «نثق في قادة العرب؛ لتكون القمة استثنائية وناجحة وتدعم العمل العربي المشترك، وتكون لها دور لحل المشكلات العربية – العربية والتي وصلت لمستوى خطير جدًا».