جماهير الإسماعيلي تشجع شيكابالا قبل مباراة الزمالك

حرصت جماهير النادي الإسماعيلي المتواجدة لمؤازرة فريقها أمام الزمالك، على الهتاف لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأبيض.

ويحل الزمالك ضيفا على الإسماعيلي مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 27 بالدوري المصري الممتاز.



ويحتل الزمالك، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، أما الإسماعيلي يأتي في المرتبة 14 برصيد 26 نقطة.



وهتف جمهور الإسماعيلي بقوة باسم شيكابالا، فور نزوله إلى أرض الملعب لإجراء عملية الإحماء.



وتوجه شيكابالا إلى جمهور الاسماعيلي، لرد التحية، موجها لهم الشكر على استقباله، ثم عاد للاستعداد من أجل إجراء عمليات الإحماء.

يذكر أن شيكابالا كان قد لعب فترة قصيرة للإسماعيلي على سبيل الإعارة، خلال موسم 2014-2015، قبل أن يعود للبيت الأبيض.