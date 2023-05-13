تشافي: نمتلك فرصة كبيرة للفوز بالدوري الإسباني على أرض إسبانيول

تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن مباراة الفريق المقبلة أمام إسبانيول، في المباراة التي ستُقام غدا الأحد، على ملعب باور8، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن مواجهة إسبانيول غدا هي فرصة الأولى للتتويج بلقب الليجا الموسم الحالي، والجميع متحمس للغاية، مشيرا أن مباراة الغد لن تكون سهلة .

وأضاف تشافي:" أتوقع منافسًا للغاية، لقد قاموا بعمل جيد بالتعاقد مع لويس جارسيا كمدرب رئيسي، وتحسن إسبانيول كثيرًا منذ وصوله".

وأكمل:" الوقت قريب نريد حقًا الفوز بالدوري الإسباني، إنها خطوة مهمة جدًا للفريق ولنفسي وختام هذا الموسم بلقب الدوري وكأس السوبر سيكون رائعًا وامتلك حافز حاليا هو الفوز باللقب، وليس فقط ضد إسبانيول، وفي حال فوزنا باللقب فنحن فزنا بهذه البطولة بمنافسة كل الأندية، ولكن الناس يحبون ذلك بطريقة خاصة.".

وتطرق تشافي للحديث عن رحيل زميله سيرجيو بوسكيتس بنهاية الموسم الجاري حيث قال:" إنه أذكى لاعب لعبت معه على الإطلاق. لقد كان رائعًا أن يكون قائدًا له. من المهم جدًا أن يترك النادي بعد فوزه بالدوري الإسباني".

وعن رحيل ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة، أضاف المدرب:" رحيل ماتيو اليماني خسارة كبيرة لنا، لقد لعب دورا مهما في إعادة هيكلة النادي، برحيله نفقد رصيدا مهما للغاية، وأتمنى كل التوفيق له، لقد كان من دواعي سروري العمل معه".

وأكمل:" الفوز بلقب الليجا هو الذي يهمني، أكثر من الفوز باللقب على إسبانيول أو اي فريق آخر، وأنا أفهم هذه الميزة بالنسبة للجماهير، أن نحقق اللقب على أرض إسبانيول".

وأتم:" عمل الممر الشرفي هو احترام للفائز باللقب، وأنا فعلت الممر في البرنابيو أمام ريال مدريد".