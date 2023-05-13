قال محمد الشناوي حارس الأهلي، إن ناديه قدم مباراة كبيرة أمام الترجي مشيرا إلى أن الأهم هو التحضير لمباراة العودة مؤكدا إن التأهل للنهائي لم يحسم بعد.

وفاز الأهلي بثلاثية دون رد على الترجي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا خارج أرضه.

وقال الشناوي عبر بي إن سبورتس:"قدمنا مباراة كبيرة، وكنا نحضر للترجي جيدا وعملنا حساب له، فريق كبير حضرنا بشكل جيد لمواجهته قبل نحو أسبوع".

وأضاف:"لا يزال لدينا مباراة أمامه في مصر، والحمدلله إننا خرجنا بهذه النتيجة، نسعى للتركيز في المباراة القادمة، كرة القدم ليس لها حسابات، اليوم التوفيق حالفنا".

وواصل :"أهم شيء هو التحضير للمباراة القادمة فريق الترجي فريق كبير ودائما يتواجد في نصف النهائي والنهائي".

أما عن سر تفوق الأهلي بالأدوار الإقصائية عن دور المجموعات:" في لقاءات المجموعات يكون لدينا ضغط مباريات ويمر اللاعبين بحالة من الضغط، ولكن عندما الأمور تسير بشكل جيد نكون في حالة تركيز لتقديم أداءا قويا، ويجب أن نكون ففي حالة من التركيز دائما من أجل تحقيق الانتصارات".