تحدث وائل جمعة مدافع النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، عن الفوز التاريخي للفريق الأحمر أمام الترجي التونسي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز على نظيره الترجي التونسي بـ ثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس مساء الجمعة، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وقال جمعة في تصريحات تليفزيونية: «الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام الترجي واستحق الفوز، ولكنه أهدر انتصارا أكبر إذا استغل الفرص التي سنحت له».

وأضاف: «هذه أسوأ نسخة رأيتها لفريق الترجي التونسي، واللاعبون خاضوا المباراة بدون روح أو رغبة في الفوز، والأهلي أضاع انتصارا تاريخيا اليوم».

وأوضح: «اليوم كسبت رهاني، في هذا الدور من النسخة الماضية لبطولة دوري الأبطال، طالبت برحيل المدرب «بيتسو موسيماني»، لأن الأداء لم يكن مقنعًا».

وأتم : «بالفعل، الأهلي تعاقد مع مدرب كبير، ولكن لا فضل لأحد على الأهلي، الذي يصنع المدربين واللاعبين، بدليل أن كولر نفسه فاز ببطولة وحيدة في تاريخه وتوج بـ 3 بطولات مع الفريق الأحمر».

واختتم بالحديث عن فريق صن داونز الجنوب إفريقي، قائلا: «دورهم جاي».