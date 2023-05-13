ألمانيا: خمسة من رجال الإنقاذ في غيبوبة اصطناعية بعد انفجار دوسلدورف المتعمد

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بعد انفجار متعمد في مدينة راتينجين القريبة من دوسلدورف، دخل خمسة من رجال الإطفاء والانقاذ في غيوبية اصطناعية يوم الجمعة، وفقا لإدارة إطفاء راتينجن.

وكانت السلطات قد نقلت رجال الإطفاء المصابين إلى عيادات متخصصة في علاج الحروق في العديد من المدن في وحول دوسلدورف.

وقالت إدارة الإطفاء: "أصيب الزملاء بحروق في ما يصل إلى 40% من أجسادهم".

وفي وقت سابق، أصدرت السلطات مذكرة اعتقال بحق المشتبه به لاتهامه بتسع تهم شروع في قتل، حسبما أعلنت الشرطة ومكتب المدعي العام في دوسلدورف يوم الجمعة.

وذكرت الشرطة أن الانفجار الذي وقع في مبنى شاهق يوم الخميس تم ارتكابه بطريقة خبيثة وقاتلة.

وقال ديتمار هيننج من شرطة دوسلدورف يوم الجمعة، إن أحد السكان فتح باب الشقة وأشعل النار عمدا في حاوية بها سوائل قابلة للاشتعال، ثم قام بعد ذلك بإلقائها على قوات الشرطة وإدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ.

وأضاف هيننج أن رجال الطوارئ، الذين، الذي اشتعلت بهم النيران، غادروا المكان.

وأوضحت الشرطة أن شرطية تبلغ من العمر 25 عاما وشرطيا يبلغ من العمر 29 عاما أصيبا بجروح خطيرة وأن سبعة من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح خطيرة.

وبشكل إجمالي، أصيب 33 شخصا في الانفجار، وفقا للسطات .

وأوضحت قائدة شرطة دوسلدورف هيكه شولتس، أن المشتبه به لم يعلق بعد خلال استجوابه يوم الجمعة على الاتهامات الموجهة إليه.

وتنازل المتهم (57 عاما) عن حقه في الحصول على مساعدة قانونية، وتم تعيين محام عام له.