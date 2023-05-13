أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، باستشهاد الشاب أحمد محمد عطاطرة، البالغ من العمر ٣٣ عامًا، برصاص الاحتلال الفلسطيني جنوب غرب جنين، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال رئيس مجلس قروي طورة طارق كبها، لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز «الريحان» العسكري قرب مستوطنة «شاكيد» المقامة على أراض قرية طورة، أطلقوا النار على الشاب «عطاطرة» عند مروره على الحاجز وهو يقود دراجته الهوائية، وأصابوه بجروح خطيرة، وتركوه ملقى على الأرض.

وأضاف أن جنود الاحتلال منعوا سيارات الإسعاف والمواطنين ممن تواجدوا في المنطقة من الوصول إلى الشاب، وتركوه ينزف على الأرض حتى ارتقى شهيدا.

وبارتقاء الشاب عطاطرة، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 151 شهيداً، بينهم 33 شهيدا في العدوان الإسرائيلي المستمر، منذ الثلاثاء الماضي على غزة.

ويواصل جيش الاحتلال، شن غاراته على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، فيما ترد الفصائل الفلسطينية بإطلاق عدة رشقات من قذائف صاروخية من القطاع باتجاه مستوطنات ومدن وبلديات إسرائيلية.

وأدت غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة إلى تدمير نحو 17 منزلا في مناطق مختلفة، فيما بلغت القيمة الأولية التقديرية للخسائر في قطاع الإسكان، جراء العدوان على غزة أكثر من خمسة ملايين دولار.