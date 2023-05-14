منظمة التحرير الفلسطينية ترحب باتفاق التهدئة مع إسرائيل وتشكر مصر لدورها

رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، بالإعلان مساء السبت، عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة.



وقال الشيخ في بيان "نرحب باتفاق التهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة، ونتوجه بالشكر لجمهورية مصر العربية على دورها الكبير وجهدها العظيم للوصول إلى هذا الاتفاق".



وتابع "كما نشكر كل الأشقاء والجهات الدولية التي ساهمت في تحقيق الاتفاق".



وساد هدوء حذر قطاع غزة مع دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل ابتداء من الساعة العاشرة من مساء اليوم لإنهاء جولة توتر استمرت خمسة أيام.