وزيرا خارجية الجزائر وسوريا يواصلان مشاوراتهما حول جدول أعمال القمة العربية

تلقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم السبت، مكالمة هاتفية، من نظيره السوري فيصل المقداد، تناولت القمة العربية المقررة بمدينة جدة السعودية يوم الجمعة المقبل، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية.



وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها: "الاتصال الهاتفي جاء عقب الاتصال الذي جرى بين الرئيس عبد المجيد تبون، ونظيره بشار الأسد، في 8 مايو، الذي أتاح للوزيرين فرصة مواصلة مشاوراتهم حول النقاط الرئيسية المدرجة في جدول أعمال القمة المقبلة لمجلس الوزراء جامعة الدول العربية، المقرر عقدها في 19 مايو في جدة".



من جهة أخرى، تلقى وزير الخارجية الجزائري اليوم السبت، اتصالا هاتفيا آخر من قبل نظيره الكوبي، برونو إدواردو رودريجيز باريلا.



وقام رئيسا دبلوماسية البلدين بتقييم مدى تنفيذ القرارات والتوجيهات التي انبثقت عن المشاورات بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره الكوبي ميجيل دياز كانيل، بمناسبة زيارة العمل والصداقة التي قام بها هذا الأخير إلى الجزائر في نوفمبر الماضي.



وأشارت الخارجية الجزائرية، إلى أن الوزيرين تبادلا خلال هذا الاتصال، وجهات النظر حول التحضير للاجتماعات الثنائية المقبلة، وكذلك حول القمة المقبلة لـ "مجموعة الـ 77 + الصين" التي ستعقد في هافانا يومي 15 و16 سبتمبر المقبل.