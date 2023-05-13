أكد النائب خالد بدوي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطني فرصة ذهبية لتحديد أولويات العمل الوطني، موضحا أن مصر والعالم يمران بفترة عصيبة اقتصاديا لذلك لابد أن يكون العمل الوطني ومصالح الشعب الأهم والأولى على طاولة النقاش.

وقال "بدوي" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الجلسات النقاشية المقرر انطلاقها غدا الأحد، ستخصص لكل قضية من القضايا المطروحة للنقاش والتي أعلنها مجلس الأمناء من قبل، والتي تمثل أولوية عند المواطن وتمس احتياجاته بشكل مباشر.

وتابع عضو مجلس النواب، أن المواطن هو العنصر الفاعل في الجلسات الحوارية سواء مقدم مقترح أو من الفئات المعنية بالقضية أو ممثل لجهة فاعلة، مضيفا:" نأمل أن تكون المخرجات ملبية لطموحات الشعب المصري".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن فترة التحضيرات لانطلاق الحوار شهدت قرارات وتحركات كبيرة من القيادة السياسية لتهيئة المناخ لحوار جاد وبناء، بداية من إعادة لجنة العفو للعمل بالتزامن مع الدعوة للحوار، أو استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي الفورية لأول توصيات الحوار بشأن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وطالب عضو مجلس النواب، القوى السياسية المشاركة فى الحوار، أن تضع مصر والمصريين نصب أعينهم، والا ينجرفوا وراء الأهداف الشخصية، مشددا أن الفترة الراهنة تطلب تكاتف الجميع للعبور منها.