كشف خوان أوسوريو، مدرب الزمالك، سبب الهزيمة من الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز.

وحقق الإسماعيلي فوزًا مثيرًا مساء اليوم السبت، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الـ27 للدوري المصري.

وقال أوسوريو في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "لم نقدم الأداء المطلوب أمام الإسماعيلي".

وأضاف: "نحن كلاعبين اليوم لم نلعب 90 مباراة على الإطلاق، وكانت هناك أمور سلبية عديدة في المباراة، ومحمود شيكابالا يستطيع أن يلعب الـ90 دقيقة".

وأكمل: "خسرنا الكرة كثيرا في الملعب وسنحسن ذلك في القادم، وسنعمل عليه".

وعن إصابة محمود الونش.. قال مدرب الزمالك: "سننتظر غدا حتى نعرف مدى إصابته، وسنحدد موقفه من المباريات".

وأوضح مدرب الزمالك: "أردنا لعب كرة القدم، ولكن الإسماعيلي كان يريد إضاعة الوقت، ولاعبوه أهدروا وقتا كثيرا وهذا يفسد متعة كرة القدم، وأرى أن المنافس فاز بطريقته".

وأتم: " بالنسبة لي أي لاعب لا يستطيع أن يشارك في الـ90 دقيقة لن يكون متواجد معي، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا كان قادرا على المشاركة خلال المباراة بأكملها".