عبد الحفيظ: شخصية الأهلي كانت حاضرة أمام الترجي

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام الترجي، بعد تحقيق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب، التي أقيمت مساء الجمعة بتونس في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عبد الحفيظ أن مباراة الترجي كانت صعبة في التحضير لها بسبب ضغط المباريات، ولكن شخصية الأهلي كانت حاضرة هنا في تونس، وتمكن الفريق من تجاوز عقبة مباراة الذهاب.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن بطاقة التأهل للدور النهائي ما زالت معلقة حتى مباراة الإياب، مؤكدًا أن هناك شوطًا ثانيًا في القاهرة ينتظر الفريقين.

وشدد عبد الحفيظ: «مباراة الإياب ستكون صعبة لأنها أمام منافس قوي له سمعته وتاريخه في دوري الأبطال، وسنتحدث رفقة الجهاز الفني مع اللاعبين بضرورة طي صفحة مواجهة الذهاب والاستعداد بكل قوة لمواجهة الإياب، والتي سنتسلح خلالها بجماهيرنا من أجل حسم الأمور والتأهل للنهائي».