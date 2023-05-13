سرايا القدس تستعد لتجديد قصفها الصاروخي: مستعدون لأشهر من المواجهة

أفادت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بأنها ستجدد قصف الصاروخي للمدن المحتلة.

وقالت السرايا في بيان نقلت وسائل إعلام: "أمام استمرار الاغتيالات وقصف البيوت الآمنة فإن المقاومة ستجدد قصفها الصاروخي للمدن المحتلة".

وأضافت سرايا القدس، أن فصائل المقاومة الفلسطينية أعدت نفسها لأشهر من المواجهة.

جاء ذلك بالتزامن مع تكثيف ملحوظ في الغارات الإسرائيلية في الساعات القليلة الماضية، على العديد من المباني والأحياء السكنية في قطاع غزة.

ودمّرت مقاتلات حربية إسرائيلية، السبت، منزلين بشكل كامل شمالي قطاع غزة ليرتفع عدد المنازل المستهدفة منذ ساعات فجر هذا اليوم إلى 4 على الأقل.

وقالت وكالات أنباء إن طيران الاحتلال دمر منزلا يعود لعائلة الزعانين في بلدة بيت حانون (شمال)، سبقه بوقت قصير تدمير منزل آخر (لم يتم التعرف على صاحبه) في بلدة بيت لاهيا (شمال).

وبحسب شهود عيان فإن المنازل المجاورة أصابها أضرار كبيرة، فيما لم يصدر عن وزارة الصحة الفلسطينية بيان حول وقوع إصابات.

وفجر السبت، استهدفت المقاتلات الحربية عددا من المنازل ما أدى إلى تدمير بعضها بشكل كامل، عرف منها منزل يعود لعائلة مهنا وسط مدينة غزة، وشقة سكنية شرقي المدينة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي (تديره حماس) في قطاع غزة، قد قال ظهر الجمعة، إن 28 وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي في مناطق مختلف من القطاع منذ فجر الثلاثاء الماضي.

وأضاف: "باتت نحو 37 وحدة سكنية غير صالحة للسكن بسبب الأضرار البليغة، فيما تعرضت حوالي 495 وحدة سكنية لأضرار جزئية".

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات إسرائيلية اعتداءات على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيا بينهم 6 من قادة سرايا القدس، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية الأربعاء، بالرد برشقات صاروخية وصلت تل أبيب ومدن وسط إسرائيل.