تواصل الشروق تقديم مقترحاتها للقراء في الكتاب المسموع؛ على صفحات الملحق الثقافي للجريدة، والموقع الإلكتروني.

وفيما يلي ترشيحات الأسبوع الجديد..

وراء الفردوس - منصورة عز الدين

دار الشروق - 2022



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منصورة عز الدين لها قلم أشبه بالسكين فى شراسة نقله للواقع.. «محمود أمين العالم»

فى وراء الفردوس، اتكأت منصـورة عز الدين على تقنية فنية خصيبة، وأحسـنت استعمالها، منتهية إلى نص روائى يتاخم الفلسفة، وإلى رؤية عميقة واسعة عثرت على بنية روائية معقدة تلبى ما تريده. «د. فيصل دراج»

«زخم الحياة الذى يضج فى عروق «وراء الفردوس» وحجم الحمولة المعرفية والوجدانيـة لشخوصها، خاصـة الأنثوية منهـا ومعتقداتها الحميمة فى الأشباح والأحلام، كل هذا يمنح النص كثافة شعرية فائقة تزيد من واقعيته، بما ينبئ عن كاتبة لم تعد واعدة، بل أصبحت متحققة». د. صلاح فضل.

سنوات الجرى فى المكان - نورا ناجى

دار الشروق - 2022



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فى روايتها الجديدة، تقدم نورا ناجى سيرةً استثنائية للحواس، من الرؤية إلى اللمس ومن التذوق إلى الشم إلى السمع، على شرف ثورِة طمحت فى الذهاب بعيدًا إلى ما بعد السماء، غير أنها اكتفت بساقين مغروستين فيما تحت الأرض قائعة بالجرى فى المكان.



ما بين ثورة ووباء، يحاول خمسة فنانين التقدم للأمام لكنهم يكتشفون أن حياتهم قد توقفت بعد فقدان أحدهم فى الميدان يفقدون حواسهم فيحاولون استعادتها بالتمسك بالفن والحب والتفاصيل الصغيرة التى تُشكل الحياة. شخصيات خلقها، «واقع يناير»، تشبثت بحلم تحويل مأزق الوجود إلى فن، ومنعطف الثورة إلى أغنية.



فى سبيل ذلك صنعت نورا ناجى «رواية نصوص»، فحضرت اللوحة والمسرحية يوميات الحياة وهلوسات الحلم، فضلا عن الرواية داخل الرواية بنص روائى يتجاوز تقنيات السرد التقليدية إلى رحابة التجريب.



«سنوات الجرى فى المكان» رواية تصنع جدارية لجيل كامل، يتأمل هزيمته.

مخرج للطوارئ - هالة صلاح الصياد

دار صفصافة - 2022

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بدأ الرواية بالحدث الرئيس؛ وهو اختفاء الأم «ألطاف». لنبدأ رحلة البحث عنها، مع الكثير من التساؤلات عن مكان اختفائها، ولماذا اختفت؟ تتداخل الأحداث وتتسارع، لتتقاطع وتتشابك خيوط العائلة، حتى وإن كانت خيوطا واهية؛ لندرك أن «ألطاف» هى القاسم المشترك بين كل تصرفاتهم، فهى نقطة انطلاقهم، واختفاؤها هو نقطة عودتهم وتجمعهم من جديد «ألطاف» الغائبة/ الحاضرة، وأولادها وزوجها الغائبون برغم حضورهم، تمضى بهم الرواية بأحداث متلاحقة سريعة.

ونجد أنفسنا أمام تساؤل غريب، واستطاعت الكاتبة ببراعة أن تتناوله بشكل مُحكم؛ وهو كيف يكون للغياب حضور قوى كهذا؟ وهل الحضور هو حضور جسدى فقط! أم أن الغياب يجعل الحضور جليا، ولكننا ندرك ذلك بعد فوات الأوان؟! أحداث تُحكم حلقاتها على أبطال الرواية كلهم دون استثناء، لتترك كلا منهم وحيدا، محاولا البحث بضراوة عن «مخرج للطوارئ»، دون أمل حقيقى فى إيجاده.



طريق متسع لشخص وحيد - أسامة علام

دار الشروق - 2022



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«تتجلى موهبة أسامة علام فى استنطاق كل من يقابلهم فيحولهم جميعًا إلى حكايات صغيرة، تتجلى فيها موهبة الكاتب وقدرته على مزج الواقع بالخيال، يرسم فيها صورًا فنية فائقة الجودة، ترتقى لجودة الشعر، يحوِّل البشر الذين يقابلهم إلى جزء من أسطورة المدينة ويضع على رءوسهم هالات من الخيال، وعلينا أن نصدّق كل ما يطرحه من رموز، علينا أن نصدق أن هناك مخلوقات ضئيلة لا تكاد ترى تعيش معنا فى المنزل نفسه، وأن الأفيال تستجيب للغناء وتمارس الاحتضان.



وأن كاتبًا عجوزًا يحقق أمنيته ويتحول إلى طائر نورس، ونستمع معه إلى كورال راهبات كنيسة نوتردام وهن يغنين بأصوات ملائكية، ونعقد مثله صداقة مع فأر المكتبة، نفحات لا تتوقف من السحر تنبعث من كل حكاية، مرحة وآسرة ومعبرة عن بؤس الوحدة. نحن أمام كاتب يمتلك رهافة الشعراء، وتمعن الفلاسفة، يأخذنا فى رحلته الغرائبية عبر المدن، ويجعلنا نتمنى ألا يوقف ترحاله، وأن يواصل غناءە العذب».