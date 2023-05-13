فحص 650 مريضا ضمن قافلة وحدة السكان بالأقصر

قامت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر باستقبال القافلة الطبية المجمعة والتي ضمت تخصصات الباطنة والقلب والأوعية الدموية والعظام والعيون والجراحة العامة وجراحة الأطفال والنساء والتوليد والجلدية والمخ والأعصاب وجراحة الوجه والفكين مع نخبة من أكبر الاستشاريين وأساتذة كليات الطب من مختلف الجامعات المصرية ولمدة يومين متتاليين.

وتم توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية مجانا لعدد 650 مريضا بالتنسيق مع فريق عمل وحدة السكان، وحضور رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، والدكتور أحمد العراقي المنسق العام لوحدة السكان.

وقالت الوحدة، إن ذلك يأتي في إطار ما تقوم به نحو تقديم الخدمات الصحية والطبية للمواطنين بشكل عام وتقديم أوجه الرعاية الطبية المتاحة لغير القادرين بشكل خاص، وذلك ضمن تفعيل بنود مبادرة "صحتك تهمنا".