وزير الخارجية الأوكراني: من المستحيل التعود على موت الأشخاص

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، لنظرائه من الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إنه لا ينبغي الخلط بين التحرك القليل نسبيا على طول الخطوط الأمامية بين القوات الروسية والأوكرانية، وبين حرب هادئة.

وأضاف كوليبا، في السويد: "عندما تستيقظ، تقرأ الأخبار وتصل بشكل أساسي إلى استنتاج مفاده أن كل شيء هادئ إلى حد ما.. لكن شخصا ما يموت هناك، شخص ما يقاتل من أجل خندق، شخص ما يحاول الحماية والدفاع عن الخندق وشخص آخر يحاول الاستيلاء على الخندق".

وتزايدت الوفيات على الجانبين على الرغم من حدوث القليل من التغييرات الكبيرة على الجبهة في الأشهر الأخيرة بعد تباطؤ هجوم الشتاء الروسي.

وقال كوليبا في ستوكهولم: "يحاول العدو اتخاذ مواقع جديدة للاستيلاء على المزيد من الأراضي .. لا شيء، لا تطورات كبيرة. وأعتقد أن الأمر في الواقع سيئ للغاية لأننا اعتدنا على ذلك. من المستحيل التعود على موت الأشخاص".

وأوضح كوليبا: "الآن فقط فهمت ما يعنيه عنوان الرواية الشهيرة (كل شيء هادئ على الجبهة الغربية)"، في إشارة إلى رواية الكاتب الألماني إريك ماريا ريمارك الشهيرة المناهضة للحرب عام 1928 والتي استندت إلى تجارب الكاتب المروعة في الحرب العالمية الأولى.