كثيرا ما يتجادل محبو العائلة الملكية البريطانية عمن يشبه الأمراء الصغار، في كل مرة تنشر صور جديدة لهم.



وبالرغم من أنهم لازالوا صغارا، يظهر الأمير جورج، والأميرة تشارلوت، والأمير لويس بالفعل أوجه تشابه مع والديهم وأقاربهم الأكبر سنا، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.



ومن بين أطفال أمير وأميرة ويلز، كان أصغرهم هو من يعتقد مؤيدي العائلة الملكية أنه أكثر من يشبه آل ميدلتون.





واستخدمت "إكسبريس" تطبيق يضم "فلترات" تتصور شكل الأشخاص عند تقدمهم بالعمر، إذ طبقته على أطفال الأمير ويليام وأميرة ويلز كيت ميدلتون، لمعرفة كيف سيبدو أطفالهما في غضون بضعة عقود.



ويتفق العديد من محبي العائلة الملكية على أن الأمير لويس البالغ من العمر خمس سنوات، أقرب إلى التشابه مع عائلة كيت، إذا يعتقدون أنه يشبه تحديدا جدا "مايكل ميدلتون"، وتؤكد الصور التي تصور تقدمه في العمر هذا التشابه.





أما الابنة الوحيدة لكيت وويليام، التي تمت ثمانية أعوام في وقت سابق من الشهر، فيطلق عليها "النسخة المصغرة" من الملكة إليزابيث الثانية، لكن خلال السنوات الأخيرة بدأ بعض المعجبون الملكيون القول إنها تتشارك سمات مشابهة مع والدتها.



وفي الواقع، في الصور التي تصور تقدمها في العمر، يبدو أن الأميرة الصغيرة تشترك في تشابه كبير مع كيت، لاسيما فيما يتعلق بشكل عينيها وشفتيها.





أما بالنسبة للأمير جورج، ومنذ عيد ميلاده السادس، تمت مقارنته بعدد من أفراد عائلته الممتدة عندما يتعلق الأمر بالتشابه، بما في ذلك عمه الأكبر تشارلز سبنسر وعمه جيمس ميدلتون.



وعندما كان طفلا صغيرا، بدا الأمير (9 أعوام الآن) تماما مثل الأمير ويليام في مرحلة طفولته.



وفي الصور التي تجسد تقدمه في العمر، ظهر يحمل تشابها لكل من جانبي والدته ووالده بالعائلة.