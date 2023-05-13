مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يدعو إلى إجراءات جادة وسريعة لحماية الشعب الفلسطيني

دعا رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات جادة وسريعة لحماية الشعب الفلسطيني وضمان أمنه، وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي، ونظام الفصل العنصري الذي تسبب في الكثير من المعاناة الإنسانية لعقود طويلة، وحال دون تحقيق سلام وأمن عادل ودائم في المنطقة.



وشدد منصور على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وردع ارتكاب المزيد من الجرائم من قبل إسرائيل، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير ملموسة للمساءلة، كما حث جميع الدول على السعي لتحقيق هذين الهدفين، بشكل جماعي وفردي، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة، ولضمان احترامه في جميع الظروف.



جاء ذلك فى ثلاث رسائل متطابقة بعث بها منصور أمس الجمعة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (سويسرا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الهجوم العسكري الذي تواصل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، شنه على قطاع غزة المحاصر.



وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية، اليوم السبت، أن منصور نوه في رسائله إلى استشهاد ما لا يقل عن 33 مواطنا فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 106 مواطنين فلسطينيين، من بينهم 32 طفل و17 امرأة، البعض منهم في حالة حرجة، إلى جانب تدمير المنازل وبنى تحتية مدنية أخرى على نطاق واسع، وتهجير للعائلات الفلسطينية وفقدانها للمنازل وسبل عيشهم.



وأشار منصور إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى الى تفاقم الحالة الإنسانية المؤلمة للسكان المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في غزة منذ 16 عاما، في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وإلى تشريد العائلات الفلسطينية في غزة مرة أخرى منازلهم بسبب الهجمات الإسرائيلية المدمرة.



وقال إنه منذ بداية عام 2023، استشهد على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين، أكثر من 140 مواطنا فلسطينيا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما يظهر نمطا منهجيا من الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل لحقوق الأطفال الفلسطينيين، ولا سيما حقهم في الحياة، والتي يجب أن تتحمل إسرائيل المسئولية الكاملة عنها، بما في ذلك من خلال إدراج قوات الاحتلال الإسرائيلي وجماعات المستوطنين الإرهابية في القائمة الخاصة بمنتهكي حقوق الطفل.