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نفذ مقاومون فلسطينيون، 20 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية ضد الاحتلال، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أحصت مراكز فلسطينية متخصصة.

وتنوعت العمليات ما بين 3 عمليات إطلاق نار، وإلقاء زجاجتين حارقتين، وإحراق كاميرا عسكرية، إلى جانب عملية تصدي للمستوطنين واندلاع المواجهات في 13 نقطة.

ووثق مركز "معطى"، اندلاع مواجهات بمدينة القدس، في كل من باب العامود وصور باهر ومخيم شعفاط وسلوان، مؤكدا أن الشبان ألقوا زجاجات حارقة، وأحرقوا كاميرا عسكرية.

وتصدى المواطنون للمستوطنين في بلدة سلواد برام الله، فيما واندلعت مواجهات في زبوبا بجنين، وأطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال على حاجز سالم بجنين.

واستهدف حاجز صرة ودير شرف بنابلس بالرصاص الحي، فيما اندلعت مواجهات في قريوت وبيت دجن وبيتا، وكفر قدوم بقلقيلية، والخضر ببيت لحم، بالإضافة إلى بين أمر والبلدة القديمة بالخليل.

وتصاعدت وتيرة أعمال المقاومة خلال شهر أبريل الماضي، حيث رصد التقرير 987 عملاً مقاوماً؛ بينها 139 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.