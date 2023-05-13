الإذاعة الإسرائيلية: سرايا القدس أطلقت للمرة الأولى صواريخ مضادة للطائرات

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نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر عسكرية عبرية، إن سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أطلق للمرة الأولى صواريخ مضادة للطائرات.

جاء ذلك بعدما أطلقت فصائل المقاومة رشقات صاروخية وصفتها الإذاعة الإسرائيلية بأنها غير مسبوقة، واستهدفت مناطق بعيدة في أسدود وعسقلان وغلاف غزة.

وفي وقت سابق، تم الكشف عن أن فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت يوم أمس الجمعة، صاروخ مضاد للدروع للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

يأتي هذا فيما تحدثت مصادر عبرية، عن سقوط صاروخ قرب مستوطنة "أشكول" في غلاف غزة.

وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد أكدت أنها ستجدد قصف الصاروخي للمدن المحتلة، وقالت: "أمام استمرار الاغتيالات وقصف البيوت الآمنة فإن المقاومة ستجدد قصفها الصاروخي للمدن المحتلة".

وأضافت سرايا القدس، أن فصائل المقاومة الفلسطينية أعدت نفسها لأشهر من المواجهة.

جاء ذلك بالتزامن مع تكثيف ملحوظ في الغارات الإسرائيلية في الساعات القليلة الماضية، على العديد من المباني والأحياء السكنية في قطاع غزة.